“سكني” يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بمدينتي مكة المكرمة وجدة

وقعّ برنامج سكني عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء 3428 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة في مدينتي مكة المكرمة وجدة، وذلك بحضور المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، ضمن جهود البرنامج في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تلبّي رغبات الأسر السعودية وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع سكني.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، حيث شملت التوقيع مع شركة العوالي العقارية لتنفيذ 150 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع “أبراج اعمار” غرب مدينة جدة، وشركة الحناكي لبناء 828 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع “جده قاردنز” في حي الكندرة وسط جدة، وشركة العدوان العقارية لتنفيذ مشروع الدانة في حي الشرائع بمدينة مكة المكرمة، الذي يضم 544 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة، إضافة إلى التوقيع مع شركة تكاتف العربية للتطوير والاستثمار العقاري لبناء 460 فيلا بحي المسفلة بمكة المكرمة، وشركة موطن لبناء مشروع “ربوة المطلات” الواقع بمخطط ربوة المطلات في مكة المكرمة الذي يوفر 1332 شقة، وشركة دور العقارية لبناء 32 شقة في حي المعيصم بمكة المكرمة، وشركة ساطعة التعمير للتطوير والاستثمار العقاري لبناء 82 شقة بحي العزيزية بمكة.

وبين “سكني” أن تلك المشاريع تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّنةً أنها تأتي امتداداً لنحو 74 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 133 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسرة سكنت منازلها.