«أمن الطرق» يحذر قائدي المركبات في الرياض من موجة غبار كثيفة

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دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، قائدي المركبات في منطقة الرياض، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة أثناء القيادة، نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده المنطقة.

وأكد أمن الطرق أن الغبار الكثيف قد يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد قد توقعت، في تقريرها لحالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.