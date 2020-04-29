عودة التيار الكهربائي لبلدة الصرار بعد انقطاع بسبب العواصف

المناطق - الدمام

شهدة بلدات الصرار ومليجة ونطاع بالمنطقة الشرقية انقطاع للكهرباء بسبب العواصف الشديدة التي شهدتها المنطقة اليوم.

وذكرت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنها تعتذر عن انقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في الصرار، و مليجة ، و نطاع ؛ إثر عواصف شديدة وظروف جوية غير مستقرة تمر بها المنطقة، وتعمل الفرق الفنية حاليًا على عمليات إعادة الخدمة بشكل كامل.

وقد عاد التيار الكهربائي إلى بلدتي الصرار ونطاع وأكدت الشركة أن العمل يجري على عمليات الإعادة لكل من مليجة ، وحنيذ.