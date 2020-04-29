هطول أمطار على منطقة نجران

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هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران ومحافظات حبونا، وخباش، وثار، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، والمشعلية، والحصينية، والجفة، والساري والأجزاء المجاورة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.