نائب أمير منطقة جازان يشارك رجال الأمن ومنسوبي الصحة إفطارهم الرمضاني في الميدان..

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، رجال الأمن ومنسوبي الصحة إفطارهم الرمضاني في الميدان، وذلك في إطار متابعة سموه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، للجهات المعنية خلال تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلال فترة منع التجوال.

وأشار سمو نائب أمير منطقة جازان إلى ما تنعم به بلادنا بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة لمختلف الأجهزة الأمنية ورجالها، والتي قدمتها الدولة -رعاها الله- من تجهيزات بأحدث المعدات والإمكانيات والأفراد للتعامل مع مختلف القضايا والمواقف الأمنية، ومتابعة الحالات الصحية من قبل منسوبي الصحة.

وقال سموه : ” لقد ظهر ذلك جليًا من خلال الأداء المتميز لرجال الأمن ومنسوبي الصحة، والعمل المتواصل والدائم الذي يقومون به للتصدي لهذه الجائحة بفضل الله ثم بمتابعة وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله-“.

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية وأبطال الصحة الذين تقدموا الصفوف وجميع موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، مبرزاً جهودهم ومثابرتهم وتعاملهم الإنساني ذا الأثر الكبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.

وتابع سموه العمل ميدانياً الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، مثمناً النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية بجميع محافظات ومراكز المنطقة التي نفذت وَفْق إجراءات دقيقة وانضباط عالٍ من الجميع، مؤكداً أهمية الدور والتعاون الذي وجدته مختلف الجهات من المواطنين والمقيمين وتحملهم مسؤولياتهم تجاه وطنهم وأسرتهم ومجتمعهم، وذلك بتطبيق الأنظمة والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الفردية والتقيد بالتباعد الجسدي وَفْق تعليمات وزارة الصحة.

ودعا سموه المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.