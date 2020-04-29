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النيابة تحقق في قضية الوسم ” المغدورة غادين “

النيابة تحقق في قضية الوسم ” المغدورة غادين “
http://almnatiq.net/?p=858841
المناطق_الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة لإجراءات التحقيق بشأن القضية المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم “المغدورة غادين”.
فقد جرى الانتقال لموقع الحادثة من قبل المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية، ووقفوا على مشهد وجود فتاة تبلغ من العمر(١٥) عاماً ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها وقد فارقت الحياة. وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة وآثار حز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.
وأكد المصدر أنه تم استجواب الأب لقيام شبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومددت فترة توقيفه. كما تم تسجيل إفادة من يقطنون بالمنزل وكل من له علاقة بالواقعة.
وبين المصدر أنه صدر أمر النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة على وجه اليقين، و طلب نتائج الفحوصات الشرعية لملابس المتوفاة وجهاز جوالها وكافة ما تم تحريزه من موقع الحادثة، وما زالت القضية تحت الإجراء.

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