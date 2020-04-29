محافظ أحد المسارحة ” الريثي ” للمرتبة الرابعة عشر بإمارة جازان

المناطق_فضه عطيف

صدر الامر السامي الكريم ، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بترقية الأستاذ عبدالله بن محمد الريثي محافظ أحد المسارحة إلى المرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان.

وقد عبر محافظ أحد المسارحة أ. عبدالله بن محمد الريثي ، بهذه المناسبة الغالية عن بالغ تقديره واعتزازه وعظيم شكره وامتنانه على هذه الثقة الكريمة الغالية من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- والى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان-حفظهم الله-.

وأكد الريثي ؛ أن هذه الموافقة الكريمة على الترقية هي وسام فخر واعتزاز وتعد حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني لخدمة الدين ثم الملك والوطن وتلبية احتياجات المواطن ، سائلًا المولى -عزوجل- التوفيق والسداد للجميع.