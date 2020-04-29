تجارة تبوك تنفذ 1011 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

المناطق- تبوك

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك خلال الفترة من 19_27 أبريل الجاري 1011 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات “التجارة” بمنطقة تبوك تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وشملت التموينات والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود وضبطت 33 مخالفة 18٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار وطبقت الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وبدائلها خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر المبارك كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون وتدفق إمدادات السلع.

وتهيب وزارة التجارة بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app

أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.