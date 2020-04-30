إقامة صلاة الجنازة على أول شرطي عربي توفى بسبب كورونا في أمريكا

أقيمت في ولاية نيويورك بأمريكا،اليوم، صلاة الجنازة على أول شرطي عربي في أمريكا توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد”كوفيد19″

وأفادت مصادر عربية أن محمد شرودي يعمل قائدا لشرطة المرور بأحدى مقاطعات مدينة نيويورك، وأصيب بالفيروس وتوفى بعد تدهور حالته الصحية.

وأكدت المصادر أنه تمت إقامة صلاة الجنازة على المتوفي بأحد مساجد مدينة نيويورك بحضور عائلته وإقامة جنازة عسكرية رسمية له.

يذكر أن هناك أكثر من 4500 فرد في شرطة نيويورك ثبتت إصابتهم بالفيروس، وعاد أكثر من نصفهم إلى العمل بعد شفائهم.