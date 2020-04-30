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البازعي يشيد بابطال صحة أملج 

منطقة تبوك

البازعي يشيد بابطال صحة أملج 

البازعي يشيد بابطال صحة أملج 
http://almnatiq.net/?p=858861
المناطق_فايز السميري
قام محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم بزيارة لمنسوبي مستشفى املج ، التقى خلالها مشرف القطاع الصحي عبدالله الفايدي ومدير المستشفى احمد سلمي الرفاعي وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به الصحة وحثهم على مواصلة الجهد  ونقل تحياته واشادته بالاداريين والاطباء وطاقم التمريض المناوبين ،  وشكرهم على جهودهم المكثفة خلال ازمة كورونا ونقل لهم استشعار المواطنين باعمال منسوبي وزارة الصحة الجليلة والبطولية التي يكن لها المواطنين والمقيمين كل تقدير واحترام.
كما اطلع على الاستعدادات من اجهزة وامكانيات تم تجهيزها لمواجهة اى طارئ مستمعا الى شرح من مدير المستشفى.
وشاركهم البازعي الافطار  بحبات من الرطب والماء مع آذان المغرب لافتاً الى ان هذه الزيارة تاتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك الذي يحرص على تفقد العاملين في الميدان ومعرفة احوالهم والاطمئنان على سير عملهم وتذليل العقبات التي تواجههم.

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