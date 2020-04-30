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المجمعات التجارية بتبوك تستأنف نشاطها خلال تطبيق أشد الإجراءات الاحترازية

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المجمعات التجارية بتبوك تستأنف نشاطها خلال تطبيق أشد الإجراءات الاحترازية

المجمعات التجارية بتبوك تستأنف نشاطها خلال تطبيق أشد الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=858867
المناطق - تبوك

استأنفت المجمعات التجارية المولات المشمولة بقرار رفع الحظر الجزئي نشاطها اليوم في منطقة تبوك، خلال تطبيق إجراءات احترازية مشددة، وفتحت المولات أبوابها لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء مستلزماتهم خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً.

وأشرفت الفرق الرقابية بأمانة تبوك والبلديات التابعة لها، على تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي تضمنت إرشادات وتعليمات صحية، من أهمها منع أي نشاط داخل تلك المراكز التجارية الكبرى لا يحقق التباعد الجسدي، وغيرها من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ربط كاميرات المجمعات التجارية لمتابعة حركة مرتادي الأسواق ومنع حدوث الازدحام، وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية وبمعدل علبة تعقيم لكل 50 متراً، والتأكيد على أصحاب المحال والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به ( متسوق لكل 10 م٢) .

وشملت الإجراءات التي طبقت ابتداء من اليوم إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين، وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق في تنظيم المتسوقين، ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحال التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول، وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين .

وأكدت أمانة تبوك مواصلتها تطبيق إجراءات أخرى داخل المجمعات التجارية منها تعطيل استخدام كراسي الانتظار وأماكن الجلوس، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحلات مثل مقابض الأبواب، والسلالم، والمصاعد، والأرضيات، إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الاحترازية لمنع الإصابة بالمرض

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