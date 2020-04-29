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تجارة الجوف تنفذ 680 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

تجارة الجوف تنفذ 680 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

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تجارة الجوف تنفذ 680 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

تجارة الجوف تنفذ 680 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=858874
المناطق - الجوف

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الفترة من 21_27 أبريل الجاري، 680 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات التجارة بمنطقة الجوف تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت التموينات والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 51 مخالفة، 50٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، و طبقت الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر المبارك، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

وتهيب وزارة التجارة بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك ، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق بلاغ تجاري على الرابط : https:mci.gov.saC-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت

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