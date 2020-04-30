أمير الجوف يرعى ملتقى التطوع الاحترافي عن بُعد لمجلس الشباب

المناطق - سكاكا

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب بالمنطقة يقام ملتقى التطوع الاحترافي الذي ينظمه مجلس شباب الجوف عن بُعد يوم الجمعة القادم .

وأوضح أمين عام مجلس الشباب بالجوف مهند بن بدر الهادي أن الملتقى يهدف لرفع جاهزية المنظمات التطوعية والعاملين بها من خلال عدد من ورش العمل لمختصين في العمل التطوعي يتناولون خلالها عدة جوانب مختلفة تسهم في زيادة احترافية العاملين في التطوع ورفع مهاراتهم لمساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع .

وبين الهادي أنه يشتمل على عدة محاور ومنها ، كيفية تعامل المنظمات غير الربحية والمتطوعين مع الأزمات، ومهارات استقطاب المتطوعين ، و 14 خطوة لفريق تطوعي محترف، وكيفية تأسيس وحدات التطوع، واستدامة العمل التطوعي، ومفهوم تطوع المحترفين pro Bono،والتطوع من خلال منصة العمل التطوعي، ويقدمها عدد من المستشارين والمدربين المختصين والممارسين في العمل التطوعي.

وأكد أمين عام مجلس الشباب بالجوف أن الملتقى يعد امتداداً لجهود مجلس الشباب السابقة في تمكين العمل التطوعي، حيث تجلت من خلال إطلاق المجلس لوحدة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك طرح الفرص التطوعية المختلفة عبر المنصة الوطنية للتطوع التي تلبي احتياجات المجتمع وفق منهجية احترافية.

وأعرب الهادي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف على رعايته لهذا الملتقى ودعمه الدائم لبرامج وأنشطة المجلس .