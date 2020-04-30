احدث الأخبار

الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الجوف يرعى ملتقى التطوع الاحترافي عن بُعد لمجلس الشباب
منطقة الجوف
 مستشفى ثادق يواصل استهداف العمالة ومشاريع الدواجن بالمسح النشط والتوعية المكثفة
منطقة الرياض
 تجارة الجوف تنفذ 680 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية
منطقة الجوف
 المجمعات التجارية بتبوك تستأنف نشاطها خلال تطبيق أشد الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 “سكني” يطلق مشروعاً جديداً في جدة يوفر أكثر من 800 وحدة يُمكن حجزها إلكترونياً
أبرز المواد
 البازعي يشيد بابطال صحة أملج 
منطقة تبوك
 إقامة صلاة الجنازة على أول شرطي عربي توفى بسبب كورونا في أمريكا
أبرز المواد
 شاهد .. اندلاع حريق في ناقلة وقود بسراة عبيدة
أبرز المواد
 المجمعات التجارية بتبوك تستأنف نشاطها خلال تطبيق أشد الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 تجارة تبوك تنفذ 1011 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية
منطقة تبوك
 محافظ أحد المسارحة ” الريثي ” للمرتبة الرابعة عشر بإمارة جازان
منطقة جازان
الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
أمير الجوف يرعى ملتقى التطوع الاحترافي عن بُعد لمجلس الشباب

أمير الجوف يرعى ملتقى التطوع الاحترافي عن بُعد لمجلس الشباب

منطقة الجوف
مستشفى ثادق يواصل استهداف العمالة ومشاريع الدواجن بالمسح النشط والتوعية المكثفة

مستشفى ثادق يواصل استهداف العمالة ومشاريع الدواجن بالمسح النشط والتوعية المكثفة

منطقة الرياض
تجارة الجوف تنفذ 680 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

تجارة الجوف تنفذ 680 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

منطقة الجوف

أمير الجوف يرعى ملتقى التطوع الاحترافي عن بُعد لمجلس الشباب

أمير الجوف يرعى ملتقى التطوع الاحترافي عن بُعد لمجلس الشباب
http://almnatiq.net/?p=858884
المناطق - سكاكا

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب بالمنطقة يقام ملتقى التطوع الاحترافي الذي ينظمه مجلس شباب الجوف عن بُعد يوم الجمعة القادم .
وأوضح أمين عام مجلس الشباب بالجوف مهند بن بدر الهادي أن الملتقى يهدف لرفع جاهزية المنظمات التطوعية والعاملين بها من خلال عدد من ورش العمل لمختصين في العمل التطوعي يتناولون خلالها عدة جوانب مختلفة تسهم في زيادة احترافية العاملين في التطوع ورفع مهاراتهم لمساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع .
وبين الهادي أنه يشتمل على عدة محاور ومنها ، كيفية تعامل المنظمات غير الربحية والمتطوعين مع الأزمات، ومهارات استقطاب المتطوعين ، و 14 خطوة لفريق تطوعي محترف، وكيفية تأسيس وحدات التطوع، واستدامة العمل التطوعي، ومفهوم تطوع المحترفين pro Bono،والتطوع من خلال منصة العمل التطوعي، ويقدمها عدد من المستشارين والمدربين المختصين والممارسين في العمل التطوعي.
وأكد أمين عام مجلس الشباب بالجوف أن الملتقى يعد امتداداً لجهود مجلس الشباب السابقة في تمكين العمل التطوعي، حيث تجلت من خلال إطلاق المجلس لوحدة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك طرح الفرص التطوعية المختلفة عبر المنصة الوطنية للتطوع التي تلبي احتياجات المجتمع وفق منهجية احترافية.
وأعرب الهادي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف على رعايته لهذا الملتقى ودعمه الدائم لبرامج وأنشطة المجلس .

روابط ذات صلة

تجارة الجوف تنفذ 680 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

تجارة الجوف تنفذ 680 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية
أمانة الجوف تلزم المولات بالتعقيمات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية

أمانة الجوف تلزم المولات بالتعقيمات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية
أمانة الجوف تلزم المولات بالتعقيمات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية

أمانة الجوف تلزم المولات بالتعقيمات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*