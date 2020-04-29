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الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون الحدود الشمالية

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أمير الجوف يرعى ملتقى التطوع الاحترافي عن بُعد لمجلس الشباب

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الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=858885
المناطق - عرعر

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.
وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو ، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 135 نزيلاً.
ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

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فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون الحدود الشمالية
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إطلاق سراح 75 نزيلاً في مختلف سجون الحدود الشمالية بمناسبة شهر رمضان
إطلاق سراح 75 نزيلاً في سجون الحدود الشمالية بمناسبة شهر رمضان

إطلاق سراح 75 نزيلاً في سجون الحدود الشمالية بمناسبة شهر رمضان

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