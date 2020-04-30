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لاعب الوسط الفرنسي “باب غي” إلى واتفورد الإنجليزي

لاعب الوسط الفرنسي “باب غي” إلى واتفورد الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=858890
المناطق - وكالات

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي باب غي الذي انتهى عقده مع لوهافر، برغم المصاعب المالية للأندية الإنجليزية الناتجة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان واتفورد قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتفاق مع لاعبيه على تخفيض مؤقت لرواتبهم، بسبب الضائقة المالية الناجمة عن توقف المباريات بسبب تفشي الفيروس.

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