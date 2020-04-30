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“الصحة” تنصح الصائمين بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل الخالية من السكر

“الصحة” تنصح الصائمين بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل الخالية من السكر
http://almnatiq.net/?p=858891
المناطق - الرياض

قدمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملتها #صم_بصحة التي أطلقتها بالتعاون مع سابك .
ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية”عش بصحة” [email protected] وحسابها في “تويتر” أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل الخالية من السكر، والحرص على المشي لتجنب الإمساك.
كما دعت الصحة الجميع إلى التقليل من تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة لأن الكافيين مدر للبول مما قد يسبب الجفاف خلال فترة الصيام.

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