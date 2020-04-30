إطلاق مبادرة “المحكم المتطوع” للحد من تدفق القضايا على القضاء العام

المناطق - الرياض

أطلقت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية مبادرة “المحكم المتطوع” للإسهام في الحد من تدفق القضايا على القضاء العام، وتخفيف حدة الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة قائمة للمحكمين المتطوعين الراغبين في تقديم خدمات التحكيم بدون أتعاب.

ومن شأن هذه المبادرة توفير الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستعانة بخبرات المحكمين المتطوعين للتحكيم في القضايا الناجمة عن تبعات جائحة كورونا.

ودعت اللجنة الراغبين في التسجيل بقائمة “المحكمين المتطوعين” إلى زيارة موقع اللجنة الدائمة الإلكتروني: www.scsac.org.sa .