وزير الخارجية الأمريكي يشيد بتجديد التحالف وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

المناطق - الرياض

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم بتجديد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لمدة شهر.

وقال بومبيو في إيجاز صحفي “المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية تجاوبوا مع دعوة المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث على إلقاء أسلحتهم و إنهاء القتال لمكافحة وباء كورونا”، مطالباُ الحوثيين على التجاوب والرد بالمثل.

وأضاف “على جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعلى الحكومة اليمنية و المؤسسات التابعة لها مراعات وحدة وسلامة أراضي اليمن”.