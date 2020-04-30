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مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني في 25 أبريل

مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني في 25 أبريل
http://almnatiq.net/?p=858896
المناطق - واس

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم الشديد إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المؤرخ في 25 أبريل.
وأكد أعضاء المجلس، في بيان صادر عنهم اليوم من جديد على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، داعين إلى التعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض.
كما أعرب الأعضاء عن قلقهم من أن تصرفات المجلس الانتقالي الجنوبي قد تصرف الانتباه عن جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث لتأمين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني اليمني، وتدابير بناء الثقة، واستئناف عملية سياسية يمنية شاملة بقيادة يمنية.
وحث أعضاء المجلس حكومة اليمن والحوثيين على تعزيز مشاركتهم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مقترحات المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان “تحالف دعم الشرعية في اليمن” لتمديده لوقف إطلاق النار من جانب واحد لدعم عملية السلام التابعة للأمم المتحدة، حاثين الحوثيين على الانضمام إلى الحكومة اليمنية في الرد الفوري، من أجل وقف الأعمال العدائية المستمرة ومواجهة تفشي كوفيد-19.

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