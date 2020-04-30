احدث الأخبار

“شرطة عسير” تكشف تفاصيل انتحار فتاة إثر تعرضها لتعنيف والدها
أبرز المواد
 “الصحة”: بدء المسح المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم غداً
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة “المحكم المتطوع” للحد من تدفق القضايا على القضاء العام
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يشيد بتجديد التحالف وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تُصدِر دليل الإجراءات الاحترازية لإعادة فتح الأنشطة التجارية
أبرز المواد
 مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني في 25 أبريل
أبرز المواد
 “الصحة” تنصح الصائمين بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل الخالية من السكر
أبرز المواد
 لاعب الوسط الفرنسي “باب غي” إلى واتفورد الإنجليزي
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الجوف يرعى ملتقى التطوع الاحترافي عن بُعد لمجلس الشباب
منطقة الجوف
 مستشفى ثادق يواصل استهداف العمالة ومشاريع الدواجن بالمسح النشط والتوعية المكثفة
منطقة الرياض
 تجارة الجوف تنفذ 680 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية
منطقة الجوف
“شرطة عسير” تكشف تفاصيل انتحار فتاة إثر تعرضها لتعنيف والدها

“شرطة عسير” تكشف تفاصيل انتحار فتاة إثر تعرضها لتعنيف والدها

أبرز المواد
“الصحة”: بدء المسح المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم غداً

“الصحة”: بدء المسح المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم غداً

أبرز المواد
إطلاق مبادرة “المحكم المتطوع” للحد من تدفق القضايا على القضاء العام

إطلاق مبادرة “المحكم المتطوع” للحد من تدفق القضايا على القضاء العام

أبرز المواد
وزير الخارجية الأمريكي يشيد بتجديد التحالف وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

وزير الخارجية الأمريكي يشيد بتجديد التحالف وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

أبرز المواد

“شرطة عسير” تكشف تفاصيل انتحار فتاة إثر تعرضها لتعنيف والدها

“شرطة عسير” تكشف تفاصيل انتحار فتاة إثر تعرضها لتعنيف والدها
http://almnatiq.net/?p=858909
المناطق - عسير

كشفت شرطة عسير تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار فتاة بعد تعرضها للتعنيف من والدها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار فتاة بعد تعرضها للتعنيف من والدها، فقد باشر مركز شرطة محافظة طريب في يوم السبت الموافق 1441/8/18 هـ بلاغاً من مواطن بالعقد الخامس من العمر مفيداً عن إيذاء ابنته لنفسها شنقاً مما أدى لوفاتها.

وبين أنه بأخذ إفادته عن الواقعة، أقر بقيامه بحبسها وتعنيفها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية.

روابط ذات صلة

“الصحة”: بدء المسح المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم غداً

“الصحة”: بدء المسح المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم غداً
إطلاق مبادرة “المحكم المتطوع” للحد من تدفق القضايا على القضاء العام

إطلاق مبادرة “المحكم المتطوع” للحد من تدفق القضايا على القضاء العام
وزير الخارجية الأمريكي يشيد بتجديد التحالف وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

وزير الخارجية الأمريكي يشيد بتجديد التحالف وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*