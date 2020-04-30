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أمين عسير يوجه بدراسة تطوير المرافق البلدية على امتداد طريق الشيخ جابر الصباح بأبها

أمين عسير يوجه بدراسة تطوير المرافق البلدية على امتداد طريق الشيخ جابر الصباح بأبها

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أمين عسير يوجه بدراسة تطوير المرافق البلدية على امتداد طريق الشيخ جابر الصباح بأبها

أمين عسير يوجه بدراسة تطوير المرافق البلدية على امتداد طريق الشيخ جابر الصباح بأبها
http://almnatiq.net/?p=858924
المناطق - عسير

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بدراسة تطوير المرافق البلدية الواقعة على امتداد طريق الشيخ جابر الصباح بمدينة أبها و الذي يبلغ طوله أكثر من 8 كم .
و يعد طريق الشيخ جابر الصباح من أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها لكونه يضم عدد من المعالم المميزة منها مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، ومستشفى النساء والولادة والأطفال .
و بين الدكتور وليد الحميدي الى انه يجري حاليا حصر المواقع البلدية على امتداد الطريق بهدف دراستها و تطويرها مستقبلا ، واجراء عمليات المسح لإقرار تطوير المرافق بهذه المواقع .
مؤكداً بأن أمانة عسير تتجه حاليا لوضع الخطط التطويرية لتلك المرافق على امتداد الطريق .
واختتم الحميدي تصريحه لافتاً إلى أنه قد تم تغيير مسمى طريق المحالة الرئيسي إلى طريق الشيخ جابر الصباح رحمه الله وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير ، و الذي وجه بإطلاق اسم الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصبَّاح أمير دولة الكويت الشقيقة، تقديرا لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

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