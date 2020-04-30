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أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة بعد رصد 77 مخالفة صحية عليها

أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة بعد رصد 77 مخالفة صحية عليها

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أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة بعد رصد 77 مخالفة صحية عليها

أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة بعد رصد 77 مخالفة صحية عليها
http://almnatiq.net/?p=858930
المناطق - عسير

أغلقت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير 15 منشآه تجارية في مدينة أبها بعد اخلالها بالاشتراطات البلدية و الصحية.
وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت 15 منشآه مخالفة للاشتراطات البلدية و الصحية و تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
وأضاف بأن الاغلاقات جاءت بعد ما تم رصد نحو 77 مخالفة على تلك المنشآت منها سوء النظافة ، علاوة على ما تم ضبطه من مواد غذائية مجهولة المصدر و عدم وجود شهادات صحية و انتهاء التراخيص و مباشرة النشاط خارج حدود المحل .
لافتاً بانه تم إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها للاستهلاك الادمي فيما تم اغلاق المواقع و استكمال الاجراءات النظامية بحقهم.
فيما تم إزالة مخالفات الباعة الجائلين بعدة مواقع متفرقة و التي بلغت 9 مواقع لعدم مراعاتهم للاشتراطات الصحية و مما قد يشكلونه من خطر يهدد الصحة العامة .
لجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير تؤكد أستمرارية جولاتها الرقابية طيلة أيام شهر رمضان المبارك لضبط سلامة أسواقها و التأكد من التزام المنشآت التجارية بتنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

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