أغلقت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير 15 منشآه تجارية في مدينة أبها بعد اخلالها بالاشتراطات البلدية و الصحية.
وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت 15 منشآه مخالفة للاشتراطات البلدية و الصحية و تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
وأضاف بأن الاغلاقات جاءت بعد ما تم رصد نحو 77 مخالفة على تلك المنشآت منها سوء النظافة ، علاوة على ما تم ضبطه من مواد غذائية مجهولة المصدر و عدم وجود شهادات صحية و انتهاء التراخيص و مباشرة النشاط خارج حدود المحل .
لافتاً بانه تم إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها للاستهلاك الادمي فيما تم اغلاق المواقع و استكمال الاجراءات النظامية بحقهم.
فيما تم إزالة مخالفات الباعة الجائلين بعدة مواقع متفرقة و التي بلغت 9 مواقع لعدم مراعاتهم للاشتراطات الصحية و مما قد يشكلونه من خطر يهدد الصحة العامة .
لجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير تؤكد أستمرارية جولاتها الرقابية طيلة أيام شهر رمضان المبارك لضبط سلامة أسواقها و التأكد من التزام المنشآت التجارية بتنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.
أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة بعد رصد 77 مخالفة صحية عليها
أغلقت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير 15 منشآه تجارية في مدينة أبها بعد اخلالها بالاشتراطات البلدية و الصحية.
التعليقات (٠) اضف تعليق