أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة بعد رصد 77 مخالفة صحية عليها

المناطق - عسير

أغلقت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير 15 منشآه تجارية في مدينة أبها بعد اخلالها بالاشتراطات البلدية و الصحية.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت 15 منشآه مخالفة للاشتراطات البلدية و الصحية و تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

وأضاف بأن الاغلاقات جاءت بعد ما تم رصد نحو 77 مخالفة على تلك المنشآت منها سوء النظافة ، علاوة على ما تم ضبطه من مواد غذائية مجهولة المصدر و عدم وجود شهادات صحية و انتهاء التراخيص و مباشرة النشاط خارج حدود المحل .

لافتاً بانه تم إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها للاستهلاك الادمي فيما تم اغلاق المواقع و استكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

فيما تم إزالة مخالفات الباعة الجائلين بعدة مواقع متفرقة و التي بلغت 9 مواقع لعدم مراعاتهم للاشتراطات الصحية و مما قد يشكلونه من خطر يهدد الصحة العامة .

لجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير تؤكد أستمرارية جولاتها الرقابية طيلة أيام شهر رمضان المبارك لضبط سلامة أسواقها و التأكد من التزام المنشآت التجارية بتنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.