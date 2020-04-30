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جمعية العمل التطوعي بتبوك تطلق مسابقة تطوع في بيتك لمتطوعي المنطقة

جمعية العمل التطوعي بتبوك تطلق مسابقة تطوع في بيتك لمتطوعي المنطقة

منطقة تبوك
إطلاق سراح ٧٠ نزيل من سجناء الحق العام بالجوف

إطلاق سراح ٧٠ نزيل من سجناء الحق العام بالجوف

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إطلاق سراح ٧٠ نزيل من سجناء الحق العام بالجوف

إطلاق سراح ٧٠ نزيل من سجناء الحق العام بالجوف
http://almnatiq.net/?p=858931
المناطق - الجوف

أطلقت مديرية سجون منطقة الجوف سراح (٧٠ نزيل) من نزلاء الحق العام كدفعه أولى، وذلك إنفاذ لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك. وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لتنفيذ الأمر السامي الكريم والافراج الفوري عن النزلاء المشمولين بالعفو حسب الإجراءات القانونية
وأوضح سعاده مدير سجون منطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي بانه تم الإفراج عن النزلاء بعد دراسه قضايهم وما زالت اللجان مستمره بدراسه قضايا النزلاء انفاذا لتوجيهات القياده حفظهم الله وحسب شروط الأمر الملكي وهنأ سعادة العميد النزلاء المفرج عنهم وحثهم على الإلتزام بالإجراءات القانونيه والصحية والتعهدات المصاحبة لاطلاق سراحهم
وأشار إلى أن لجان العفو قد باشرت أعمالها فور وصول الأمر الملكي الكريم حرصًا من الجميع على أن يكون إطلاق النزلاء في الوقت المحدد لذلك. وأكد على ضروره الإلتزام بالقيم والتقاليد والاعراف السعودية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف وقائية لمكافحه الجائحه الحالية حمانا الله وإياكم من كل شر ومكروه
ورفع المشمولين بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

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