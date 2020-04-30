جمعية العمل التطوعي بتبوك تطلق مسابقة تطوع في بيتك لمتطوعي المنطقة

المناطق - تبوك

أطلقت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك مسابقة تطوع في بيتك لمتطوعي المنطقة، تستمر لمدة 10 أيام في ثلاثة فروع .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالعزيز العودة أن المسابقة تهدف إلى التأكيد على أهمية العمل التطوعي في جميع الظروف والأوقات، والتأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، وأن العمل التطوعي ممكن أن ينفذ من أي مكان ، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى من خلال هذه المسابقة إلى اكتشاف المميزين والمبدعين في مجال العمل التطوعي المنزلي، وإتاحة الفرصة للمجتمع لمشاركتنا الأفكار، إضافة إلى تعزيز الترابط الأسري بتقديم مشاركة مجتمعية تتضمن أفكار تخدم الهدف من التطوع عن بُعد، وعلى الراغبين في المشاركة من سكان منطقة تبوك، التقديم على موقع الجمعية Www.tva.org.sa على أن يكون آخر موعد لاستلام المشاركات 16 رمضان 1441هـ، مع تحديد بعض الشروط ومنها: أن يكون العمل المشارك به عملًا غير مشارك فيه بمسابقات أخرى، وبفرع واحد من فروع المسابقة التي يتمثل محورها الأول في الابتكار، والفرع الثاني في مهمة منزلية تطوعية، والفرع الثالث في المشاركات المجتمعية المميزة.