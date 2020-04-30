وزير الخزانة الأمريكية يعلن إمكانية ضخ أموال إضافية في برامج الإقراض لمواجهة آثار “كورونا”

المناطق - وكالات

أعلن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين اليوم استعداده لضخ المزيد من الأموال في برامج الإقراض الجديدة التي تم تفعيلها بسبب أزمة كورونا، لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح منوتشين خلال مؤتمر صحفي أن حجم ومدة تباطؤ الاقتصاد مرهون إلى حد كبير بسرعة احتواء الفيروس, مشددًا على أن الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى ضمان انتعاش متين قدر الإمكان.

وأبان أن الخزانة الأمريكية تحتفظ بنحو 259 مليون دولار من بين الحزمة الاقتصادية التي تم تمريرها في أواخر مارس بقيمة 2.2 تريليون دولار.