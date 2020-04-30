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الأمير فيصل بن نواف يستعرض مع مدير جامعة الجوف عن بُعد جهود الجامعة في مواجهة كورونا

الأمير فيصل بن نواف يستعرض مع مدير جامعة الجوف عن بُعد جهود الجامعة في مواجهة كورونا

منطقة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يستعرض مع مدير جامعة الجوف عن بُعد جهود الجامعة في مواجهة كورونا

الأمير فيصل بن نواف يستعرض مع مدير جامعة الجوف عن بُعد جهود الجامعة في مواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=858948
المناطق - الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي بمدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى جهود الجامعة في التكيف مع الظروف الحالية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وأهم الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها الجامعة شاملة جميع النواحي الإدارية والتعليمية والمجتمعية، كما اطلع أيضاً على عرض مرئي أوجز جهود
الجامعة في مواجهة الوباء.
وبدأ اللقاء بكلمة لمدير الجامعة المكلف تحدث خلالها عن واقع الجامعة الحالي وكيفية تكيفها مع الظروف الراهنة، وأبرز ما قامت به من مساهمات وطنية في مختلف المجالات، مؤكداً لسموه تسخير إمكانات الجامعة المادية والبشرية والإنشائية لخدمة المنطقة والوطن وفي أي وقت، مبيناً أن الجامعة قامت بتوفير أجهزة التعقيم الذاتي وسيتم تركيبها بعدد من المواقع بمحافظات المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما استمع سمو أمير المنطقة إلى تقرير عن الشؤون التعليمية بالجامعة قدمه وكيل الشؤون التعليمية الدكتور بندر بن مزعل الشمري، وكذلك خطة التحول الكامل للتعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد وإحصائيات التحول للتعلم الإلكتروني قدمها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم بن مبارك العنزي، وتقرير عن جهود الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات قدمه المشرف العام على الإدارة الدكتور ماجد بن أحمد الفياض.
وقدم سمو الأمير فيصل بن نواف شكره لإدارة ومنسوبي الجامعة على جهودهم وإنجازاتهم، مؤكداً أن هذه المرحلة ستجعل الجميع يستفيدون منها في تطوير العمل وتحقيق رؤية وتطلعات القيادة.

من جانبه رفع مدير الجامعة المكلف الدكتور بدر الزارع باسم جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها خالص الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر لجميع شؤون الجامعة، منوهاً بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين ، في مواجهة جائحة كورونا التي أذهلت القاصي
والداني، وأكدت بأن الإنسان في مقدمة اهتمامات هذا الوطن الشامخ.

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