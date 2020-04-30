فريق طبي يجري عملية استئصال مراره لمريضة مصابه بفيروس كورونا بعرعر

خالد الضبيبي . عرعر

نجح فريق طبي في برج الشمال الطبي بمدينة عرعر ‬⁩ في إجراء عملية جراحية ( استئصال مرارة بالمنظار ) لمريضة مصابة بفايروس ⁧‫كورونا الجديد .

واعلنت صحة الحدود الشماليه تمكن الفريق الطبي من اجراء العملية مع تطبيق جميع التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية لضمان سلامة الجميع و سهولة الحصول على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم .