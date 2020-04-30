نجح فريق طبي في برج الشمال الطبي بمدينة عرعر في إجراء عملية جراحية ( استئصال مرارة بالمنظار ) لمريضة مصابة بفايروس كورونا الجديد .
واعلنت صحة الحدود الشماليه تمكن الفريق الطبي من اجراء العملية مع تطبيق جميع التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية لضمان سلامة الجميع و سهولة الحصول على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم .
فريق طبي يجري عملية استئصال مراره لمريضة مصابه بفيروس كورونا بعرعر
نجح فريق طبي في برج الشمال الطبي بمدينة عرعر في إجراء عملية جراحية ( استئصال مرارة بالمنظار ) لمريضة مصابة بفايروس كورونا الجديد .
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