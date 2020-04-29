تجارة جازان تنفذ 729 جولة وتقف على وفرة السلع الرمضانية

جازان - فضه عطيف

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة جازان خلال الفترة من 19_27 أبريل الجاري، 729 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات “التجارة” بمنطقة جازان تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت التموينات والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والدجاج والأسماك،والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وضبطت 104 مخالفات، 30 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، ونفذت الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر المبارك، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

وتستقبل الوزارة البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط :

https://mci.gov.sa/C-app

أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.