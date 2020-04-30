بعد صحة عسير بشهرين.. فرع التجارة بالمنطقة يحصل على المركز الأول على مستوى المملكة

المناطق - عسير

كرَّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة عبدالله بدوي عايض بمناسبة حصول الفرع على المركز الأول على مستوى المملكة منذ بداية العام حسب مؤشرات وتقارير المتسوق الخفي، وقدَّم سموه الشكر لجهود فريق الوزارة في المنطقة متمنيًا أن يكون هذا الإنجاز المقدر حافزًا لتحقيق المزيد من النجاحات.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة هي الجهة الحكومية الثانية في عسير بعد الشؤون الصحية التي تمكنت من الوصول إلى المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء.

كما كرَّم أمير منطقة عسير في مكتبه بمقر غرفة الأزمة الموظف في أمانة منطقة عسير يحيى منصور عوضة، بعد اكتشافه لمعمل لتعبئة العسل يتم تسويقه إلكترونيًا في بيئة لا يوجد فيها الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية، كما اتضح أن أغلب الكميات المخزنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكَّد الأمير تركي بن طلال “أن التكريم سيكون لمن يستحقه بجدارة، لسبب بسيط، هو أن الخدمة المناطة بالموظف العام هي بالأساس السهر على راحة المواطن والمقيم، فاذا ما أداها بإتقان واحتراف فإنه سينال التكريم لا محالة”.