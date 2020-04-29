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أمانة المدينة المنورة تتلف أكثر من 600 كيس سوبيا مصنع من مواد منتهية الصلاحية

أمانة المدينة المنورة تتلف أكثر من 600 كيس سوبيا مصنع من مواد منتهية الصلاحية

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أمانة المدينة المنورة تتلف أكثر من 600 كيس سوبيا مصنع من مواد منتهية الصلاحية

أمانة المدينة المنورة تتلف أكثر من 600 كيس سوبيا مصنع من مواد منتهية الصلاحية
http://almnatiq.net/?p=858966
المناطق - واس

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة المدينة المنورة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة موقعا مخالفا لتصنيع مشروب السوبيا باستخدام مواد منتهية الصلاحية، حيث أتلفت الفرق الرقابية 30 عبوة بودرة ونكهات ألوان صناعية منتهية الصلاحية وأكثر من 600 كيس سوبيا جاهز للبيع والتوزيع وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية وفي حال ملاحظة وجود مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة .

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