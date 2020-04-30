احدث الأخبار

وزارة الداخلية الألمانية : حظر منظمة حزب الله الإرهابية في ألمانيا
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تتلف أكثر من 600 كيس سوبيا مصنع من مواد منتهية الصلاحية
منطقة المدينة المنورة
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 بعد صحة عسير بشهرين.. فرع التجارة بالمنطقة يحصل على المركز الأول على مستوى المملكة
محليات
 تجارة جازان تنفذ 729 جولة وتقف على وفرة السلع الرمضانية
منطقة جازان
 فريق طبي يجري عملية استئصال مراره لمريضة مصابه بفيروس كورونا بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير فيصل بن نواف يستعرض مع مدير جامعة الجوف عن بُعد جهود الجامعة في مواجهة كورونا
منطقة الجوف
 وزير الخزانة الأمريكية يعلن إمكانية ضخ أموال إضافية في برامج الإقراض لمواجهة آثار “كورونا”
أبرز المواد
 “دلما وأبكر والدغيثر” يستعيدون الذكريات ويوجهون نصائحهم في أولى جلسات الرياضيين
أبرز المواد
 الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. لقادمين من الخارج
أبرز المواد
 جمعية العمل التطوعي بتبوك تطلق مسابقة تطوع في بيتك لمتطوعي المنطقة
منطقة تبوك
 إطلاق سراح ٧٠ نزيل من سجناء الحق العام بالجوف
منطقة الجوف
وزارة الداخلية الألمانية : حظر منظمة حزب الله الإرهابية في ألمانيا

وزارة الداخلية الألمانية : حظر منظمة حزب الله الإرهابية في ألمانيا

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تتلف أكثر من 600 كيس سوبيا مصنع من مواد منتهية الصلاحية

أمانة المدينة المنورة تتلف أكثر من 600 كيس سوبيا مصنع من مواد منتهية الصلاحية

منطقة المدينة المنورة
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أبرز المواد
بعد صحة عسير بشهرين.. فرع التجارة بالمنطقة يحصل على المركز الأول على مستوى المملكة

بعد صحة عسير بشهرين.. فرع التجارة بالمنطقة يحصل على المركز الأول على مستوى المملكة

محليات

وزارة الداخلية الألمانية : حظر منظمة حزب الله الإرهابية في ألمانيا

وزارة الداخلية الألمانية : حظر منظمة حزب الله الإرهابية في ألمانيا
http://almnatiq.net/?p=858969
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة حظرت جماعة “حزب الله” اللبنانية على أراضيها ووصفتها كـ”منظمة إرهابية”.

وقال متحدث باسم الوزارة في تغريدة نشرها على “تويتر”: “وزير الداخلية هورست سيهوفر حظر منظمة حزب الله الإرهابية في ألمانيا”.

وبحسب وزارة الداخلية، نفذت قوات الأمن والشرطة عمليات أمنية في الصباح الباكر واعتقلت على إثرها أعضاء مشتبه بهم في الجماعة.

ويرجح مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا ينتمون للـ”الجناح المتطرف لحزب الله”.

ووافق البرلمان الألماني في ديسمبر الماضي على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة حزب الله على الأراضي الألمانية، فيما أرجعه إلى “أنشطتها الإرهابية” خاصة في سوريا.

روابط ذات صلة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
وزير الخزانة الأمريكية يعلن إمكانية ضخ أموال إضافية في برامج الإقراض لمواجهة آثار “كورونا”

وزير الخزانة الأمريكية يعلن إمكانية ضخ أموال إضافية في برامج الإقراض لمواجهة آثار “كورونا”
“دلما وأبكر والدغيثر” يستعيدون الذكريات ويوجهون نصائحهم في أولى جلسات الرياضيين

“دلما وأبكر والدغيثر” يستعيدون الذكريات ويوجهون نصائحهم في أولى جلسات الرياضيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*