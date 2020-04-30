وزارة الداخلية الألمانية : حظر منظمة حزب الله الإرهابية في ألمانيا

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة حظرت جماعة “حزب الله” اللبنانية على أراضيها ووصفتها كـ”منظمة إرهابية”.

وقال متحدث باسم الوزارة في تغريدة نشرها على “تويتر”: “وزير الداخلية هورست سيهوفر حظر منظمة حزب الله الإرهابية في ألمانيا”.

وبحسب وزارة الداخلية، نفذت قوات الأمن والشرطة عمليات أمنية في الصباح الباكر واعتقلت على إثرها أعضاء مشتبه بهم في الجماعة.

ويرجح مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا ينتمون للـ”الجناح المتطرف لحزب الله”.

ووافق البرلمان الألماني في ديسمبر الماضي على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة حزب الله على الأراضي الألمانية، فيما أرجعه إلى “أنشطتها الإرهابية” خاصة في سوريا.