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من أصل ثلاثة ملايين ومئتي ألف شخص .. المتعافين من كورونا تجاوز المليون على مستوى العالم

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من أصل ثلاثة ملايين ومئتي ألف شخص .. المتعافين من كورونا تجاوز المليون على مستوى العالم

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http://almnatiq.net/?p=858972
المناطق - وكالات

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