تسجيل 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 1074 شخصا فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 33050 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 67 وفاة و 1718 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 8325.

وفرضت الحكومة المركزية الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات والفعاليات الجماعية ،كما تم تعليق خدمات المواصلات وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.