احدث الأخبار

تسجيل 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند
أبرز المواد
 كورونا قتل في 4 أشهر أكثر ممن قضوا بقنبلتين ذريتين
أبرز المواد
 مكاسب قوية للنفط قبل يوم من انطلاق تخفيضات أوبك+
أبرز المواد
 من أصل ثلاثة ملايين ومئتي ألف شخص .. المتعافين من كورونا تجاوز المليون على مستوى العالم
أبرز المواد
 وزارة الداخلية الألمانية : حظر منظمة حزب الله الإرهابية في ألمانيا
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تتلف أكثر من 600 كيس سوبيا مصنع من مواد منتهية الصلاحية
منطقة المدينة المنورة
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 بعد صحة عسير بشهرين.. فرع التجارة بالمنطقة يحصل على المركز الأول على مستوى المملكة
محليات
 تجارة جازان تنفذ 729 جولة وتقف على وفرة السلع الرمضانية
منطقة جازان
 فريق طبي يجري عملية استئصال مراره لمريضة مصابه بفيروس كورونا بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير فيصل بن نواف يستعرض مع مدير جامعة الجوف عن بُعد جهود الجامعة في مواجهة كورونا
منطقة الجوف
 وزير الخزانة الأمريكية يعلن إمكانية ضخ أموال إضافية في برامج الإقراض لمواجهة آثار “كورونا”
أبرز المواد
تسجيل 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

تسجيل 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

أبرز المواد
كورونا قتل في 4 أشهر أكثر ممن قضوا بقنبلتين ذريتين

كورونا قتل في 4 أشهر أكثر ممن قضوا بقنبلتين ذريتين

أبرز المواد
مكاسب قوية للنفط قبل يوم من انطلاق تخفيضات أوبك+

مكاسب قوية للنفط قبل يوم من انطلاق تخفيضات أوبك+

أبرز المواد
من أصل ثلاثة ملايين ومئتي ألف شخص .. المتعافين من كورونا تجاوز المليون على مستوى العالم

من أصل ثلاثة ملايين ومئتي ألف شخص .. المتعافين من كورونا تجاوز المليون على مستوى العالم

أبرز المواد

تسجيل 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

تسجيل 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند
http://almnatiq.net/?p=858983
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 1074 شخصا فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 33050 حالة.
وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 67 وفاة و 1718 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 8325.
وفرضت الحكومة المركزية الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات والفعاليات الجماعية ،كما تم تعليق خدمات المواصلات وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.

روابط ذات صلة

كورونا قتل في 4 أشهر أكثر ممن قضوا بقنبلتين ذريتين

كورونا قتل في 4 أشهر أكثر ممن قضوا بقنبلتين ذريتين
مكاسب قوية للنفط قبل يوم من انطلاق تخفيضات أوبك+

مكاسب قوية للنفط قبل يوم من انطلاق تخفيضات أوبك+
من أصل ثلاثة ملايين ومئتي ألف شخص .. المتعافين من كورونا تجاوز المليون على مستوى العالم

من أصل ثلاثة ملايين ومئتي ألف شخص .. المتعافين من كورونا تجاوز المليون على مستوى العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*