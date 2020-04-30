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تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

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لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية للمرة الأولى

لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية للمرة الأولى
http://almnatiq.net/?p=858992
المناطق - واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ أن ظهر هذا الوباء في البلاد قبل أكثر من سبعين يوما.
وأحصت كوريا الجنوبية عشرة آلاف و765 إصابة منذ أن سجلت الحالة الأولى في 18 فبراير الماضي ، مشيرة إلى أن هذا الفيروس أودى بحياة 247 شخصا .

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تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

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