المملكة ترحب بإعلان ألمانيا تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية

المملكة ترحب بإعلان ألمانيا تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية

أبرز المواد
مقرب من نظام إيران : نحو 60 مليون شخص يعانون الفقر

مقرب من نظام إيران : نحو 60 مليون شخص يعانون الفقر

أبرز المواد
لجنة العفو بمحافظة ينبع تطلق سراح 31 نزيلاً من سجناء الحق العام

لجنة العفو بمحافظة ينبع تطلق سراح 31 نزيلاً من سجناء الحق العام

منطقة المدينة المنورة
ما تشاهدونه في الصورة ليس حالات لكورونا..هي ناقلات نفط لم تجد مشترين

ما تشاهدونه في الصورة ليس حالات لكورونا..هي ناقلات نفط لم تجد مشترين

أبرز المواد

التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة تدريبية عن بُعد في إدارة الضغوط الأسرية

التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة تدريبية عن بُعد في إدارة الضغوط الأسرية
http://almnatiq.net/?p=858995
المناطق - تبوك
نظمت جمعية التنمية الأسرية بتبوك أمس دورة تدريبية بعنوان ” إدارة الضغوط الأسرية” قدمها الدكتور تركي بن عبدالرحمن الخليفة وذلك عبر المنصة التدريبية ” أون لاين” بحضور 51 متدرباً ومتدربة.
وأوضحت الجمعية أن الدورة تناولت التعريف بالضغوط الأسرية والجوانب الاجتماعية والمفاهيم حول الضغوط النفسية وكيفية إدارتها مشيرةً إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها الجمعية وتنفذها عن بعد التي بلغت في مجملها 60 أمسية تدريبية وتثقيفية و360 ساعة استشارية هاتفية وتهدف إلى زيادة الوعي الصحي للأسرة ودعم ومساندة الأسرة في المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الحياتية واستغلال فرصة مكوث أفراد الأسرة في منازلهم وإكساب الآباء والأمهات مهارات تنظيم الفعاليات والألعاب المرتبة والبسيطة في جو من المرح والمتعة بين أفراد الأسرة.

روابط ذات صلة

شكراً رجال أمننا

شكراً رجال أمننا
جمعية العمل التطوعي بتبوك تطلق مسابقة تطوع في بيتك لمتطوعي المنطقة

جمعية العمل التطوعي بتبوك تطلق مسابقة تطوع في بيتك لمتطوعي المنطقة
المجمعات التجارية بتبوك تستأنف نشاطها خلال تطبيق أشد الإجراءات الاحترازية

المجمعات التجارية بتبوك تستأنف نشاطها خلال تطبيق أشد الإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*