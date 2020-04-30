شكراً رجال أمننا

قال عادل بن عبدالعزيز المحلاوي نائب رئيس جمعية البر بأملج أحياناً تضطر للخروج في وقت الحظر لمسوغ يسمح لك به النظام ، فترى رجال الأمن قد توزعوا في نقاط التفتيش لتطبيق اجراءات حظر التجوال في هذه الأزمة ، فترى عملاً دؤوبا ، وجهداً متواصلاً ، وإخلاصاً متناهياً لخدمة هذا الوطن العزيز ، والمواطن والمقيم .
فلا تملك إلا أن ترفع لهم الدعوات على عملهم الجليل ، وأنّا على يقين أنّ كل مخلص ومحب لا يمرّ عليهم إلا ويرفع لهم الدعوات .
النّاس في بيوتهم آمنين مرتاحين مع أبنائهم وهؤلاء الأبطال يعملون على حمايتهم وراحتهم ساعات طوال بلا كلل ولا ملل ولا تعب يحدوهم تذكّر الأجر وخدمة هذا الوطن .
ولئن كان عمل رجل الأمن في أصله حماية المجتمع بأسره بما فيه من ممتلكات وأرواح وأموال وأعراض ، فاليوم يُضاف إليهم عملاً جديداً – هو موجود في أصل عملهم – إلا أنّه في نوعية جديدة وهو :
( العمل على حماية النّاس من هذا الوباء الذي نزل بالناس ) فكم لهم من أجور في هذا الباب العظيم .
وإذا كان الله قال في كتابه عن إحياء نفس واحدة :
” وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ..”
فكم هي الحسنات الباقيات لهم وهم يسعون في حفظ هذه الأرواح ، فلله درهم وعند الله أجرهم .
وكثيراً ما أُذكّر نفسي وإخواني :
أنّ باب الأجور في شريعتنا ليس قاصراً على المسجد – كما يظنّ من قصر علمه – فبابه واسعٌ باتساع وعظمة هذا الدين ، فقد صح عن رسول الله ﷺ أنّه قال :
” عينان لا تمسهما النّار ، عينٌ بكت من خشية الله ، وعينٌ باتت تحرس في سبيل الله “
فانظر كيف جمع رسول الله ﷺ بين العابد الباكي ، وبين الحارس الحامي ، لتعلم فضل عمله ، وعظمة جهدهم .
ونقول لهم :
أبشروا فلن يُضيّع لكم جهداً ، وسيبقى لكم بإذن ذخراً باقياً تنالون أجرهم – بإذن الله – يوم تلقونه ، وكل تعب سيمضي ولكن يبقى الثواب والذكر الحسن .
ونقول لهم أيضاً :
أنّ البلاد والعباد لتُفاخر بمثلكم ، وتُعظّم أعمالكم ، ونبشركم أنّ الجميع يرفعون لكم صادق الدعوات
فاستبشروا بها ، فالله سامعها ومحيط بها ، وستنالون من بركاتها وخيراتها في دنياكم وآخرتكم .
حفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا وكتب لهم أعظم الأجور .
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