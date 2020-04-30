شكراً رجال أمننا

أملج - فايز السميري

قال عادل بن عبدالعزيز المحلاوي نائب رئيس جمعية البر بأملج أحياناً تضطر للخروج في وقت الحظر لمسوغ يسمح لك به النظام ، فترى رجال الأمن قد توزعوا في نقاط التفتيش لتطبيق اجراءات حظر التجوال في هذه الأزمة ، فترى عملاً دؤوبا ، وجهداً متواصلاً ، وإخلاصاً متناهياً لخدمة هذا الوطن العزيز ، والمواطن والمقيم .

فلا تملك إلا أن ترفع لهم الدعوات على عملهم الجليل ، وأنّا على يقين أنّ كل مخلص ومحب لا يمرّ عليهم إلا ويرفع لهم الدعوات .

النّاس في بيوتهم آمنين مرتاحين مع أبنائهم وهؤلاء الأبطال يعملون على حمايتهم وراحتهم ساعات طوال بلا كلل ولا ملل ولا تعب يحدوهم تذكّر الأجر وخدمة هذا الوطن .

ولئن كان عمل رجل الأمن في أصله حماية المجتمع بأسره بما فيه من ممتلكات وأرواح وأموال وأعراض ، فاليوم يُضاف إليهم عملاً جديداً – هو موجود في أصل عملهم – إلا أنّه في نوعية جديدة وهو :

( العمل على حماية النّاس من هذا الوباء الذي نزل بالناس ) فكم لهم من أجور في هذا الباب العظيم .

وإذا كان الله قال في كتابه عن إحياء نفس واحدة :

” وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ..”

فكم هي الحسنات الباقيات لهم وهم يسعون في حفظ هذه الأرواح ، فلله درهم وعند الله أجرهم .

وكثيراً ما أُذكّر نفسي وإخواني :

أنّ باب الأجور في شريعتنا ليس قاصراً على المسجد – كما يظنّ من قصر علمه – فبابه واسعٌ باتساع وعظمة هذا الدين ، فقد صح عن رسول الله ﷺ أنّه قال :

” عينان لا تمسهما النّار ، عينٌ بكت من خشية الله ، وعينٌ باتت تحرس في سبيل الله “

فانظر كيف جمع رسول الله ﷺ بين العابد الباكي ، وبين الحارس الحامي ، لتعلم فضل عمله ، وعظمة جهدهم .

ونقول لهم :

أبشروا فلن يُضيّع لكم جهداً ، وسيبقى لكم بإذن ذخراً باقياً تنالون أجرهم – بإذن الله – يوم تلقونه ، وكل تعب سيمضي ولكن يبقى الثواب والذكر الحسن .

ونقول لهم أيضاً :

أنّ البلاد والعباد لتُفاخر بمثلكم ، وتُعظّم أعمالكم ، ونبشركم أنّ الجميع يرفعون لكم صادق الدعوات

فاستبشروا بها ، فالله سامعها ومحيط بها ، وستنالون من بركاتها وخيراتها في دنياكم وآخرتكم .

حفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا وكتب لهم أعظم الأجور .