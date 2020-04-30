ما تشاهدونه في الصورة ليس حالات لكورونا..هي ناقلات نفط لم تجد مشترين

ما تشاهدونه في الصورة ليس حالات لكورونا..هي ناقلات نفط لم تجد مشترين

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ما تشاهدونه في الصورة ليس حالات لكورونا..هي ناقلات نفط لم تجد مشترين

ما تشاهدونه في الصورة ليس حالات لكورونا..هي ناقلات نفط لم تجد مشترين
http://almnatiq.net/?p=859007
المناطق - يوسف المطيري

البقع الحمراء التي تشاهد في الصورة المرفقة متناثرة على مختلف محيطات العالم ليست حالات إصابة بفيروس كورونا، كما يظن البعض من الوهلة الأولى بل هي لناقلات نفط محملة بالنفط الخام، لكن غير قادرة على العثور على مشتري.

ويظهر في الصورة خط سير هذه الناقلات للبحث عن مشترين لحمولتها من النفط أو مخازن لتفريغ لنفط فيها و ذلك لانهيار الطلب العالمي على النفط نتيجة جائحة كورونا.

ويأتي عدم وجود مشترين للنفط لصعوبة المرحلة الحالية جراء فشي فيروس كرونا وتراجع الطلب العالمي على النفط، فالسوق الذي كان يستهلك عالمياً 100 مليون برميل يومياً انخفض إلى قرابة 30 مليون برميل يومياً.

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