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التدريب التقني بعسير يطلق مبادرة (المنصة التقنية)

التدريب التقني بعسير يطلق مبادرة (المنصة التقنية)
http://almnatiq.net/?p=859027
المناطق - أبها

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، مبادرة المنصة التقنيةحيث تتضمن المبادرة العديد من الندوات والمحاضرات والاستشارات في العديد من المجالات التقنية والمهنية، والتوعية البيئية والسلامة والصحة العامة)، وهي سلسلة إلكترونية أسبوعية يلقيها نخبة من المتحدثين والمختصين، وقد خصص رابط بث مباشر لجميع الندوات والمحاضرات https://us02web.zoom.us/j/85106923647

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، أن إطلاق الإدارة لهذه المبادرة هو امتداد لمبدأ المسؤولية المجتمعية الذي تقوم به الإدارة تجاه المجتمع، كما أن هناك مبادرات أخرى ستطلقها الإدارة خلال الأيام القادمة تتواءم مع الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وعبر الحفظي عن شكره وتقديره لمن ساهم في إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة داعياً الله عزوجل أن يسدد خطاهم وأن يحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه

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