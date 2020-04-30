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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم السادس على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم السادس على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم السادس على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم السادس على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان
http://almnatiq.net/?p=859031
المناطق - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم السادس على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسئولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) .
وجرى توزيع 1,390 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 8,340 فردًا في مناطق لاهور، وجهنق، وخانيوال، وفيصل آباد، وتوبا تيك سنق، بإقليم البنجاب .
وقام فريق المركز بتوزيع 500 سلة غذائية تزن 16 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 3,000 فردًا، و 115 سلة غذائية تزن 4 أطنان في منطقة خانيوال، استفاد منها 690 فردًا، و 115سلة غذائية تزن 4 أطنان بمنطقة جهنق، استفاد منها 690 فردًا، و 390 سلة غذائية تزن 13 طنًا في منطقة فيصل آباد، استفاد منها 2,340 فردًا، و270 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1,620 فرداً .
ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

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