2 مليون ريال للمستفيدين والمتضررين بالأحياء المعزولة بالأحساء

المناطق - منال الدوسري

منذ أن أعلنت وزارة الداخلية عزل احياء الفيصلية والفاضلية بالهفوف ضمن الاحترازات الوقائية التي تتخذها الجهات المختصة للحد من تفشي فايروس كورونا، بدأت جمعية البر بالأحساء بالعمل على حصر الأسر المستفيدة منها والأسر المتوقع تضررها في تلك الاحياء المعزولة للعمل على تأمين احتياجاتهم وتوفير كافة احتياجاتهم الغذائية.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف بأن مركز الفيصلية التابع للجمعية بدأ بالعمل الفعلي مع صدور قرار عزل أحياء الفيصلية والفاضلية، حيث تم حصر 1910 أسرة مسجلة في الجمعية، فيما بلغ عدد الأسر المتضررة من جائحة كورونا والمسجلين عبر الرابط الخاص 273 أسرة.

وأضاف البوسيف بأن الجمعية قدمت العديد من المساعدات الاغاثية عن طريق تقديم الكوبونات الغذائية وتغذية بطاقات منافذ لتلك الأسر تجاوزت قيمتها 110 الاف ريال، بالإضافة إلى صيانة الأجهزة الالكترونية وتأمين أجهزة جديدة لعدد من الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الموسمية الرمضانية التي قدمها مركز الفيصلية لتلك الأسر والتي بلغت قيمتها 1،800،000 ريال.

من جهته ثمن أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر الجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو الجمعية ومراكزها والمتطوعون في هذه الظروف الاستثنائية وبما يتوافق مع متطلبات جهات الاختصاص الاحترازية، وقرارات وزارة الداخلية لمواجهة تفشي فايروس كورونا، كما ثمن جهود مدير مركز الفيصلية فيصل الحرز وفريق العمل بالمركز على جهودهم الكبيرة في متابعة الحالات بالأحياء المعزولة وتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة، مما كان له الأثر الكبير في عدم تأثرهم باي نقص غذائي في هذه الظروف.

وأكد ال عبدالقادر بأن هذه الأيام تحتاج وقفة جميع العاملين في الجمعية والمراكز التابعة لها لتكليل كافة الأعمال التي قامت بها الجمعية بالنجاح من حصر للمستفيدين والمتضررين من جائحة كورونا، وأن يستمر العمل على نفس الوتيرة الذي بدأنا به، لكي تصل المساعدات لمحتاجيها.

كما قدم ال عبدالقادر شكره للداعمين وفاعلي الخير لدعمهم برامج ومبادرات ومشاريع الجمعية التي تقدمها للمستفيدين، ولجميع العاملين في الجمعية، سائلا الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفيهم الأجر وأن يرزقهم الصحة والسلامة.