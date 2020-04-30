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أمانة الشرقية: تطهير وتعقيم 7400 موقع وتنفيذ 5500 جولة رقابية وتحرير 664 مخالفة خلال الـ 6 أيام الأولى من رمضان

أمانة الشرقية: تطهير وتعقيم 7400 موقع وتنفيذ 5500 جولة رقابية وتحرير 664 مخالفة خلال الـ 6 أيام الأولى من رمضان

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أمانة الشرقية: تطهير وتعقيم 7400 موقع وتنفيذ 5500 جولة رقابية وتحرير 664 مخالفة خلال الـ 6 أيام الأولى من رمضان

أمانة الشرقية: تطهير وتعقيم 7400 موقع وتنفيذ 5500 جولة رقابية وتحرير 664 مخالفة خلال الـ 6 أيام الأولى من رمضان
http://almnatiq.net/?p=859043
المناطق - الدمام

تواصل أمانة المنطقة الشرقية تكثيف الجولات الرقابية التفتيشية وكذلك حملات التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية الوقاية من فيروس ” كورونا “، حيث بلغت الجولات التفتيشية الميدانية التي قامت بها الأمانة منذ اليوم الأول حتى اليوم السادس من شهر رمضان المبارك 5500 جولة رقابية، و (96) جولة مشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل (664) إشعار مخالفات وغرامات، والتي أسهمت بدورها في تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بها بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر، وكذلك الحد من انتشار فيروس كورونا، فيما تم تطهير وتعقيم ونظافة (7400) موقع.

و حرصت الأمانة ومن خلال إعادة نشاط الأسواق التجارية والمحلات على تطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية التي أعلنت عنها في وقت سابق، حيث تم عمل مجموعة من الجولات الرقابية على تلك المحلات للتأكد من تطبيق هذه الاشتراطات والتي أسفرت عن تسجيل (٤٠) مخالفة لعدد من المحلات التجارية لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والتأكيد على تطبيقها لخلق بيئة آمنة للمتسوقين وأيضا للعاملين فيها.

هذا وتستمر الجولات الرقابية من قِبل الأمانة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى الشوارع والأحياء، حيث كثّفت أعمالها الخدمية الميدانية كالنظافة العامة، التعقيم، التطهير، المكافحة ورش المبيدات وردم التجمعات المائية والإصحاح البيئي، وأيضا عمليات رفع المخلفات بشكل دوري، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الأمانة بضرورة تكاتف المواطنين والمقيمين معها بهدف حماية الوطن ومن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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