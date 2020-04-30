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بلدية محافظة تيماء تكثف رفع الانقاض والنفايات بالمحافظة

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بلدية محافظة تيماء تكثف رفع الانقاض والنفايات بالمحافظة

بلدية محافظة تيماء تكثف رفع الانقاض والنفايات بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=859049
المناطق- تبوك- علي العميري:

كثفت إدارة الخدمات ببلدية محافظة تيماء برفع الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة المتنوعة، والتي شملت مخلفات البناء ومخلفات منزلية مجهولة المصدر، خلال الاسابيع الماضيه من بدايه الحمله داخل الاحياء بالمحافظة خلال حملاتها داخل الأحياء السكنية والشوارع بهدف تعزيز النظافة العامة ضمن الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ضد تفشي فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي أن إدارة الخدمات تنفذ حملات في مختلف الأحياء والساحات بالمحافظة لإزالة المخلفات المتناثرة والمحدثة من بعض مخلفات المنازل ومجهولة المصدر، للحفاظ على النظافة العامة والذوق العام .

وأكد المهندس البلوي أن الحملة نفذتها فرق مكونة من ٢٠٠ عامل، خلال الاسابيع الماضيه ، وقامت برفع ٢٢٢٤ مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات و١١٢٦ طن من النفايات المختلفة من الشوارع والأحياء السكنية، ضمن نطاق خدمات البلدية المقدمة للمجتمع من أجل تحقيق الإصحاح البيئي، وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمحافظة .

وأشار إلى أن تلك المخلفات تأتي نتيجة قيام البعض بأعمال غير مسؤولة، والتي تتمثل في رمي الأنقاض والمخلفات في مواقع متعددة دون مراعاة لما تسببه من تشويه للمظهر العام، والتي قد تتسبب بالتلوث البيئي أيضًا، مؤكدًا أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود البلدية في المحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن البلدية تهمّها النظافة العامة وإبقاء المحافظة تخلو من المخلفات بجميع أنواعها، وكذلك التلوث البصري بأنواعه المتعددة.

وقال المهندس البلوي إن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية مؤخرًا لمحاربة تفشي فيروس كورونا، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية، موضحًا أن عمليات التعقيم والتطهير لمكافحة انتشار فيروس كورونا مستمرة في أرجاء المحافظة وبالخصوص أماكن النفع العام والأسواق والذي يضمن تواجد أماكن صحية ونظيفة.كما أن عمليات المراقبة والمتابعة لتطبيق أنظمة هذه الفترة مستمرة من جهاز البلدية، وتطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين.

وحث المهندس البلوي كافة المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية بعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي ووضعها بالمواقع المخصصة لها. وأكد على الجميع ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات حول الخدمات، بما يضمن جودة العمل ومواصلة العطاء. كما دعا إلى ضرورة التماشي مع القرارات والإجراءات للتصدي لفيروس كورونا.

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