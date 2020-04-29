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أمير القصيم يلتقي قائد قوات الطوارئ القويز بمناسبة ترقيته لرتبة عميد

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أمير القصيم يلتقي قائد قوات الطوارئ القويز بمناسبة ترقيته لرتبة عميد

أمير القصيم يلتقي قائد قوات الطوارئ القويز بمناسبة ترقيته لرتبة عميد
http://almnatiq.net/?p=859058
المناطق / بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوات الطوارئ بالمنطقة عمر بن عبدالله القويز ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة ترقيته لرتبة عميد.

وفي مستهل اللقاء رحب سموه به ، مهنئاً إياه هذه الثقة الملكية الكريمة لترقيته إلى رتبة عميد ، مثمناً الجهود الأمنية التي يبذلها رجال قوة الطوارئ، مشيراً سموه إلى أن ما تنعم به هذه البلاد العزيزة من أمن واستقرار وأبنائها المواطنين من حياة كريمة وآمنة ومطمئنة هي بفضل الله تعالى أولاً ثم بتوجيهات ودعم ورعاية القيادة الرشيدة وما وفرته من إمكانات مادية وبشرية , وكذلك بجهود الرجال المخلصين من أبناء الوطن منسوبي جميع القطاعات العسكرية كل في موقعه , مثنيًا سموه على جهود الجميع وإخلاصهم في أداء عملهم والمهام المناط بهم بكل اقتدار بهذه الجائحة ، سائلاً الله أن يزيل هذا الفيروس عن بلاد المسلمين عاجلاً غير آجل.

من جهته أعرب قائد قوات الطوارئ بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على الدعم المستمر والتوجيهات الدائمة ، مؤكداً حرصه وزملاءه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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