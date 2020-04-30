أمير القصيم يدشن حملة “أسر السجناء مسؤوليتنا” بالمنطقة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عن بعد من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، حملة تفريج كربة عن أسر السجناء، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالقصيم(تراحم)، تحت شعار “أسر السجناء مسؤوليتنا” ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

واستعرض سموه عبر اتصال مرئي مع رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة “تراحم” سليمان العمري ، أهداف الحملة وآلية تنفيذها , ومدة تطبيقها , مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وحرصه على كل ما هو خادم للجنة وبرامجها المتنوعة .

ونوّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بالرعاية الكريمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ التي دائماً تجعل نصب عينيها الرعاية بأسر السجناء ، معربًا عن شكره لسمو وزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة الوطنية، على ما تلقاه اللجنة بالمنطقة من دعم ومتابعة.

وأبدى سمو أمير منطقة القصيم سعادته بتدشين هذه الحملة والمساهمة في تقديم العون والمساعدة لأسر السجناء بتلك المساعدات، موجهاً الجميع في اللجنة بتقديم المزيد ومضاعفة الجهود لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على السجين ومجتمعه، راجياً من الله العون والتوفيق للجميع.