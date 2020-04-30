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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مع منظمة الأونروا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد بقطاع غزة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مع منظمة الأونروا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد بقطاع غزة
http://almnatiq.net/?p=859080
المناطق - واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) في قطاع غزة بدولة فلسطين.
وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومن جانب المنظمة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في الاجتماع الافتراضي المنعقد بينهما اليوم.
وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عقب التوقيع أن الاتفاقية سوف يستفيد منها مليوني شخص، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يشتمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للمواطنين الفلسطينيين مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الرقابة الحيوية والمضخات الوريدية و معدات الوقاية الوبائية، وأجهزة قياس وضبط نسبة الأوكسجين، وأسرة لنقل المرضى وبطانيات للتدفئة، ومعدات وقاية شخصية تشمل كمامات جراحية وكمامات N95 الخاصة، وكذلك ملابس وأغطية للرأس والقدمين للمرضى، وأدوية ومضادات للفيروسات ومضادات حيوية للبكتيريا، ومطهرات ومعقمات، وأدوية للأمراض المزمنة، ومستلزمات الكشف السريري وأسطوانات الأوكسجين، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء الخطير في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الملحة للفرق الطبية العاملة هناك.
وأضاف معاليه أن ذلك يعد تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية، مبينًا أن المملكة سبق أن قدمت مساعدات إلى دولة فلسطين بمبالغ تصل إلى 6.473.586.361 دولاراً أمريكياً، منها حوالى 250 مليون دولار خصصت للأونروا.
وأشار الدكتور عبدالله الربيعة إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- للمركز، للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

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