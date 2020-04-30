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شاهد..كيف أوصل المضاربون أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر؟
http://almnatiq.net/?p=859087
المناطق-يوسف المطيري

تسبب امتلاء أماكن التخزين الأمريكية إلى مضاعفة المخاوف والإسراع للتخلص من عقود الشراء المستقبلية المتعلقة بمايو والتي كان يتحتم تسويتها قبل يوم الثلاثاء 21 أبريل الحالي، وهو ما تسبب في انخفاض سعر برميل النفط الأمريكي إلى سالب 37 دولار للبرميل وأجبر أمريكا على دفع أموال للمشترين حتى تتخلص من المخزون الموجود لديها.
كما ان المضاربين ساهموا في انخفاض الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بعد ان أغراهم الانخفاض الكبير خلال الأشهر والأسابيع، واشتروا كميات كبيرة بشكل آجل أملا في ارتفاع الأسعار وإعادة بيعها وتحقيق مكاسب كبيرة.
وجاءت التراجعات الأخيرة بأسعار النفط الآجلة بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرّض لها المضاربون بالأسواق، فمن المعلوم أن العقود الآجلة بأسواق النفط تشكّل معظم حركة الشراء بالأسواق، وعادةً ما يتم تسليمها في الأسبوع الأخير للشهر ما قبل التسليم
لكن ومع استمرار الغلق العام للاقتصاد وحظر السفر وركوب السيارات، انخفض الطلب بصورة لم يتوقعها أحد، وزاد المعروض لدرجة محاولة التخلص منه بأي سعر خاصة مع تكلفة عالية متوقعة في التخزين والنقل.
ولارتفاع حركة البيع الكبير لمعظم المضاربين في البراميل الورقية تراجعت الأسعار الأمر الذي اضطرهم لمواصلة أوامر البيع بسبب قرب موعد التسليم وبأرقام صفرية أوصلت برميل النفط الأمريكي إلى سالب 37 دولار.

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