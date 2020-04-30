بالصور.. عودة النشاط التجاري في المجمعات التجارية المشمولة بأمر رفع المنع جزئياً بنجران

المناطق - واس

تابعت وكالة الأنباء السعودية عودة النشاط التجاري في مراكز ومجمعات التسوق بنجران تزامناً مع رفع المنع الجزئي على نشاطها التجاري ضمن ضوابط وإجراءات احترازية ووقائية حفاظاً على صحة الجميع.

واستقبلت المراكز التجارية بالمنطقة المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء مستلزماتهم خلال فترة رفع منع التجول من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 عصراً ،وسط تطبيق اشتراطات احترازية مشددة، ومتابعة مستمرة من أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها.

وشددت أمانة منطقة نجران على أهمية منع أي نشاط داخل المراكز التجارية لا يحقق التباعد الجسدي مثل ( عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية، المراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، والمصليات وغيرها من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي)، ومنع حدوث الازدحام، وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية وبمعدل علبة تعقيم لكل 50 مترا، والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به ( متسوق لكل / 10 م٢) .

كما شملت الإجراءات الوقائية إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين.

