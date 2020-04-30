العربي للإعلام السياحي يثمن إجراءات شركات الطيران الاحترازية بعد الكورونا

المناطق - الرياض

ثمن المركز العربي للإعلام السياحي الجهود المبذولة من قبل شركات الطيران للمساهمة في تسريع عودة حركة الملاحة الجوية التجارية بعد توقف إقترب من شهرين بسبب ڤيروس كورونا المستجد الذي إنتشر في كل انحاء العالم وتسبب في إحداث حالة من الشلل الاقتصادي.

وأعلن المركز في بيان صحفي ضرورة إتخاذ شركات الطيران للعديد من الخطوات الجديدة التي من شأنها الحفاظ على أرواح الركاب داخل الطائرة مشيدا في الوقت ذاته بالإجراءات الجديدة التي أعلنت بعض شركات الطيران أنها بصدد تنفيذها حال عودة الطيران للعمل حتى يتم التأكد من التعقيم الكامل بهدف ضمان سلامة الركاب خلال الرحلة.

وأشار البيان إلى أن كثيرا من الامور المعتادة على متن الطائرة ستختفي وستحل بدلا منها أمور جديدة وسيكون هناك شروط سلامة إحترازية سيتم تطبيقها على كل الركاب دون إستثناء ، حيث سيتم منع الصحف الورقية والمجلات من على متن الطائرة بإعتبار أنها قد تكون مصدرا لنقل العدوى.

كما سيتم توزيع كمامة ومعقم كحولي على كل راكب.

فضلا عن تحول جميع شركات الطيران إلى نظام الوجبات الجافة والباردة والمغلّفة بإحكام والتي لا يتم إعدادها في الطائرة.

كما سيتم تعقيم المقصورات كل نصف ساعة.

وأيضا سيكون هناك دورة جديدة في تدوير هواء مقصورة الطائرة باستخدام أجهزة جديدة ستسهم كثيرا في عدم إنتشار الڤيروس من خلال أجهزة التكييف.

كما سيتم إضافة صنبور الصابون بجوار صنبور الماء وصنبور التعقيم الكحولي، وإضافة رشاشات التعقيم الذاتية التي تعمل تلقائيًّا بعد كل شخص يستخدم دورة المياه.

كما سيتم إلزام طاقم الضيافة بإستخدام كمامات وقفازات ومعقمات كحولية وتغييرها كل 20 دقيقة.

بالإضافة الى إرتدائهم لمعاطف طبية.

فضلا عن تعقيم الحقائب داخل مقصورة الحقائب في الطائرة.

وارتداء جميع الركاب للكمامة وربما القفازات.

فيما سيتم النداء المتوالي على الركاب بتعقيم اليدين من قِبَل طاقم الضيافة.

كما سيتم تزويد بعض الطائرات بكاميرا حرارية تُظهر الركاب المرتفعة حرارة أجسامهم.