أمير منطقة نجران يدشن مبادرة “احتضان” لتحفيز العمل الاجتماعي لمجابهة فيروس” كورونا”

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دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم مبادرة “احتضان” التي تنظمها جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي لتحفيز رواد العمل الاجتماعي بالمنطقة، ودعم مشاريعهم الرامية للوقاية من فيروس كورونا الجديد “كوفيد١٩”، وذلك عبر الاتصال المرئي بمشاركة صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، والأمين العام الدكتور فهد بن حمد المغلوث.

وأكد سموه أن الأزمات والظروف تكشف دائما من هو الشعب السعودي بعظمته، ومن ذلك المؤسسات المجتمعية، التي تجلّى دورها بفاعلية مع جائحة فيروس كورونا، وأفاضت بالعديد من المبادرات في كل المجالات الصحية والتوعوية والإغاثية وغيرها.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره للقائمين على جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، سائلا الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل أعمال الجائزة في موازين حسنات الفقيدة رحمها الله.

ونوّه سموه بأهمية هذه المبادرة، ليس في خدمة المجتمع فحسب بل في صناعة ورعاية المواهب الاجتماعية لتعزيز دورها في خدمة المجتمع بجودة واحترافية عالية.

من جهته عبّر سمو الأمير سعود بن فهد عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته تدشين هذه المبادرة، مبينًا أهميتها في سعيها لتمكين رواد العمل الاجتماعي وتحفيزهم، وإحياء روح المنافسة على التميز والابتكار، وتنمية وتدريب المستفيدين لضمان استدامة المبادرات والمشاريع، ودعم المواهب الاجتماعية الواعدة، مع تخريج رواد للعمل الاجتماعي قادرين على تلمس احتياجات المجتمع بكفاءة.