شاهد..الخائن خالد الجهني يتحول إلى مشرد بعد انتهاء خدمته مع النظام القطري

المناطق-الرياض

تداول رواد مواقع التواصل مقطعا ظهر فيه الخائن خالد الجهني، مشردًا في شوارع لندن، بعد احراق كرته من قبل جهات مدعومة من النظام القطري.

وفي المقطع المتداول ظهر الجهني بحال المشردين وقال ” أنا خالد الجهني المعارض السعودي، تم الاعتداء علي، وأمر بوقت صعب جدًا أرجو أن انجو ” .

يذكر أن الجهني تورط في جلب وكالات الأنباء المعادية، وقاد مظاهرات في الرياض عام 2011 أبان ثورات ما يسمى بـ “الربيع العربي” لإسقاط الدولة بتوجيه من تنظيم ” الحمدين “، لينتهي مصيره مشرد في شوارع لندن التي يدعي انها ام الحرية.